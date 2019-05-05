شكرا لقرائتكم إصابة يوسف الجوهرى لاعب المقاولون العرب بالرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أصيب يوسف الجوهرى لاعب فريق المقاولون العرب بقطع فى الرباط الصليبى والرباط الخارجى للركبة، خلال تدريبات الفريق.
ومن المقرر أن يخضع الجوهرى إلى عملية جراحية الأيام المقبلة على أن يتم تحديد برنامج علاجي وتأهيلى للاعب بعدها.
يوسف الجوهرى من ناشئى فريق المقاولون العرب مواليد 1997 والذى ظهر بشكل مميز خلال مباريات فريقه فى بطولة الدورى، وكذلك مع المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب .
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