شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يلتقى الحدود وديا فى سهرة كروية فى أول أيام رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض طلائع الجيش مباراة ودية مع حرس الحدود فى العاشرة مساء غد الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويتطلع البلجيكى لوك ايميل للاستعداد فريقه لمواجهة بتروجت فى السبت المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام. وخسر طلائع الجيش فى الجولة الماضية أمام الأهلى بنتيجة 2/1 فى الوقت القاتل فى مباراته الأخيرة بالدورى. وتوقف رصيد الطلائع عند 34 نقطة فى المركز 13 بجدول ترتيب الدورى حيث لعب 31 مباراة فاز فى 8 وخسر فى 13 وتعادل فى 10 مبارايات، Advertisements وأحرز 35 هدفا وسكنت شباكه 38 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يلتقى الحدود وديا فى سهرة كروية فى أول أيام رمضان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.