شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي: رفضنا مطالب رئيس النصر.. وأحلنا خطابه إلى "القانونية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضح الاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة خطاب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، الذي أرسله الأخير في وقت سابق، مضيفا أنه تمت إحالته للإدارة القانونية.

وانتشرت أخبار بأن رئيس النصر بعث بخطاب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إقالة الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، رئيس لجنة الحكام السابق، مطالبا استبعاد عدد من الحكام الأجانب عن مباربات فريقه ومباريات نادي الهلال.

وأوضح الاتحاد وقال: تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا مذيلا بتوقيع رئيس نادي النصر بتاريخ 10 أبريل 2019، تضمن شكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتضمن مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه وكذلك نادي الهلال لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق فيه أي ثناء لإقالة كلاتنبيرغ.

وأضاف البيان: تمت إحالة الخطاب للإدارة القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات اللازمة، وتم تكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماؤهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر، والأخرى للهلال، كتأكيد على رفض الاتحاد لمثل هذه المطالبات.