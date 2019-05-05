شكرا لقرائتكم كلوب: صلاح بخير.. شاهد هدف أوريغي في غرفة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يوغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، أن مهاجمه المصري محمد صلاح لا يعاني من أي مضاعفات بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل.

وكان محمد صلاح قد أصيب في الرأس،عند الدقيقة 70 بعد اصطدامه بالسلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى نيوكاسل بعدما حاول الأخير إبعاد كرة عرضية، ليقع الدولي المصري على الأرض دون حراك، قبل أن يتلقى العلاج على أرضية الملعب ويتم نقله على حمالة، ويدخل أورويغي بديلا عنه.

وقال كلوب في تصريح عقب المباراة: صلاح يبدو بخير، وقد تابع المباراة في غرفة الملابس، وسنجري فحوصات للتعرف على حجم الإصابة".

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وعبر كلوب عن فرحته بالفوز القاتل وقال "كانت مباراة صعبة للغاية وهذه كرة القدم، فقد واجهنا فريقا قويا بدنيا لذا كان علينا أن نكافح".

وكان ليفربول قد تقدم بالنتيجة عن طريق المدافع الهولندي فان ديك، قبل أن يعدل أتسو النتيجة في الشوط الأول، إلا أن صلاح سجل الثاني قبل نهاية الشوط. وعادل نيوكاسل النتيجة في الشوط الثاني عن طريق روندون، قبل أن يسجل البلجيكي أوريغي، بديل صلاح، هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً برصيد 94 نقطة وينتظر أن يتعثر مانشستر سيتي، 92 نقطة، في مباراته يوم الأحد، عندما يستضيف ليستر سيتي.