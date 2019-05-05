شكرا لقرائتكم سلتا يفوز على برشلونة ويعزز حظوظه بالبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفسد فريق سلتا فيغو احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب عليه 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري.

وتقدم سلتا فيجو بهدف سجله ماكسيمليانو غوميز في الدقيقة 67 ثم أضاف ياغو أسباس الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. وتوقف رصيد برشلونة عند 83 نقطة صدارة الترتيب، علما أنه كان توج رسميا بلقب الدوري قبل هذه المباراة، فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحرص لاعبو سلتا فيجو على الوقوف في ممر شرفي للاعبي برشلونة قبل بداية المباراة وذلك بعد تتويجهم بلقب الدوري لهذا الموسم. ويستعد برشلونة لمواجهة مضيفه ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا، علما بأنه فاز 3 - صفر في مباراة الذهاب.

وحرص إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة على إراحة عدد كبير من اللاعبين الأساسين من هذه المباراة استعدادا لمواجهة ليفربول ، وكان من أبرز الغائبين عن هذه المباراة الأرجنتيني ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه والحارس مارك أندريه تير شتيغن.