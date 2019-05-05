- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..47 يوما على امم افريقيا.. مصطفى عبده يسجل فى مرمى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 47 يوماً من انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل، نشرت الصفحة الرسمية للبطولة إحصائية عن إحراز مصطفى عبده الهدف رقم 47 للفراعنة فى مشوار البطولة.
وتنطلق بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وأوقعت القرعة منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
هدف مباراة مصر والكونغو
كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف..47 يوما على امم افريقيا.. مصطفى عبده يسجل فى مرمى الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.