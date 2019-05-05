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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يشترط موافقة كاف لخوض الزمالك نهائى الكونفدرالية باستاد القاهرة، أجيرى يغادر إلى إسبانيا.. اعرف السبب.

اتحاد الكرة يشترط موافقة كاف لخوض الزمالك نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة

أبدى اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة، عدم ممانعة في خوض نادي الزمالك مباراته بنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي شرط موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف علي الأمر، حال بلوغ الفريق للدور نفسه وتخطي عقبة النجم الساحلي في المباراة المقبلة المقرر لها الاحد المقبل في اياب الدور قبل النهاءي بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

لاسارتي يمنح لاعبى الأهلى إجازة أول أيام رمضان بعد مواجهة النجوم

قرر الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة بعد مواجهة فريق النجوم الليلة، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام، حتى يتثنى للاعبين زيارة أسرهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك.

أجيرى يغادر إلى إسبانيا.. اعرف السبب

غادر المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، القاهرة متوجهًا إلى إسبانيا فى إجازة قصيرة لمدة ثلاثة أيام.

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وصول ملابس المنتخب فى أمم افريقيا من ألمانيا

وصلت شحنة الملابس الخاصة بالمنتخبات الوطنية والتى سيخوض بها الفراعنة فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة الى القاهرة قادمة من ألمانيا .

الأهلى يعلن موعد عودة سعد سمير من ألمانيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن سعد سمير مدافع الفريق يعود إلى القاهرة قادماً من ألمانيا هذا الأسبوع، بعد إنهاء الجزء الأول من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة، وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقى.

11 ميدالية حصاد البعثة المصرية فى الدورى العالمى للكاراتيه

حقق منتخب الكاراتيه للشباب 11 ميدالية متنوعة خلال بطولة الدورى العالمى التى أقيمت بقبرص، فى الفترة من 2 مايو وحتى 5 مايو الجارى.

أجيرى يراقب زيمبابوي أمام نيجيريا 8 يونيو استعدادا لأمم افريقيا

أبلغ الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيرى اتحاد الكرة رغبته فى حضور أى فرد من الجهاز الفنى المعاون لمباراة المنتخب النيجيري أمام زيمبابوي التى ستقام فى الثامن من يونيو المقبل بمدينة أسابا التى سبق وأن لعب فيها الفراعنة مباراتهم الودية الأخير بشهر مارس أو مخاطبة الخارجية بضرورة تسجيل المباراة لدراسة المنافس بشكل جيد خاصة وأنه طرف المباراة الافتتاحية للبطولة.