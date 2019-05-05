شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يدخل دائرة المرشحين لتدريب دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ياسر رضوان، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق والمدير الفنى السابق لجمهورية شبين، بقوة دائرة الترشيحات لتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لدمنهور، ضمن منافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد .

جاء قرار التفاوض مع ياسر رضوان ليتم تأجيل قرار لجنة الكرة السابق بتعيين أحمد سارى مديرا فنيا للفريق، لعدم وجود اتفاق جماعى عليه من قبل مجلس الإدارة ليتم تأجيل القرار .

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ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن فرص ياسر رضوان كبيرة جدا لتدريب الفريق، نظراً لكونه الأفضل والمناسب لإمكانيات النادى المالية فى هذا التوقيت، بالإضافة لاعتباره واحدا من المدربين أصحاب الخبرات والقادرين على تطوير أداء ونتائج دمنهور، والمنافسة معه على الصعود لدورى الأضواء والشهرة من جديد.

يذكر أن لجنة الكرة بدمنهور اجتمعت مع أحمد سارى المدير الفنى السابق للأوليمبى لقيادة الفريق البحراوى فى الموسم المقبل قبل أن يتم تأجيل القرار والدخول فى مفاوضات مع ياسر رضوان نجم الأهلى السابق لتولى المسئولية الفنية لنادى البحراوى.