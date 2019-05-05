شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الحدود وديا أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة البلجيكى لوك إيميل، على إقامة مباراة ودية لفريقه مع حرس الحدود فى العاشرة مساء غد، الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة بتروجت والمقرر لها السبت المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام. وخسر طلائع الجيش من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراته الأخيرة بالدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكهم 38.