الأهلى يتوجه إلى ملعب بتروسبورت بعد محاضرة إعلان تشكيل مباراة النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق الكرة الأول بالأهلى إلى ملعب بتروسبورت فى الرابعة والنصف عصرا قبل مواجهة النجوم الليلة، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29 من بطولة الدورى العام.
ويعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، المحاضرة الأخيرة للاعبين فى الرابعة عصرا والتى ستشهد الإعلان عن التشكيل الأساسى، ومنح التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة النجوم المرتقبة.
ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة النجوم بتشكيل يضم كلا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوى
خط الدفاع: أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعلى معلول
خط الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، وليد سليمان "أجاى"، صالح جمعة ورمضان صبحى
خط الهجوم: وليد أزارو.
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