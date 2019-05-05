شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يدخل دائرة المرشحين لتولى القيادة الفنية للترسانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات مع ضياء السيد، مدرب الأهلى الأسبق، لتولى القيادة الفنية للشواكيش بعد اعتذار فاروق جعفر عن استكمال مهام عمله مع الفريق.
ويبحث مجلس إدارة الترسانة عن مدير فنى كبير يستطيع الصعود بالفريق فى الموسم المقبل بعدما كان قريبا من التأهل الموسم الحالى، إلا أنهم فشلوا فى المباريات الأخيرة وتبخر حلم الصعود.
ويفاوض مجلس إدارة الترسانة العديد من المدربين فى الوقت الحالى، مثل سمير كمونة وحسين عبد اللطيف وياسر رضوان وتامر مصطفى.
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