شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن لقاء الزمالك والنجم الساحلى بالكونفيدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مساء اليوم مع النجم الساحلى بمدينة سوسة التونسية، فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، بعدما حسم أبناء ميت عقبة لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب برج العرب بالفوز بهدف مقابل لا شىء.

*ما هى فرص الزمالك للصعود لنهائى الكونفيدرالية؟

يحتاج الزمالك للفوز بأى نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، بشرط إحراز الزمالك لهدف، إذا ما أراد لاعبوه التأهل لنهائى الكونفيدرالية.

*متى تقام مباراة الزمالك والنجم الساحلى؟

تقام المباراة فى التاسعة مساء اليوم على ملعب النجم الساحلى فى سوسة فى لقاء صعب للطرفين.

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*هل هناك مكافآت خاصة للاعبى الزمالك للفوز على النجم الساحلى؟

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مضاعفة المكافأة الموجودة فى لائحة الفريق لتحفيز اللاعبين على تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، ورفض رئيس القلعة البيضاء تحديد قيمة المكافأة حتى لا ينشغل اللاعبون بأمور مادية.

*ما التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى؟

استقر السويسرى جروس، المدير الفنى للزمالك، على التشكيلة التى سيخوض بها لقاء اليوم أمام النجم الساحلى، ومن المقرر أن يخوض المباراة بمحمود جنش فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد زيزو ومحمود كهربا ويوسف أوباما وفى الهجوم عمر السعيد.

* ما المنافس المتوقع أن يواجهه الزمالك حال صعوده للنهائى؟

فى حال فوز الزمالك على النجم الساحلى والتأهل لنهائى الكونفيدرالية، من المتوقع أن يواجه الفائز من الصفاقسى التونسى ونهضة بركان المغربى والذى انتهى لقاء الذهاب بينهما بتونس بفوز الصفاقسى بهدفين مقابل لا شىء.