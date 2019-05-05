شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطارد 3 أهداف أمام النجوم فى موقعة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق القلعة الحمراء، فى السابعة مساء اليوم الأحد، اللقاء الذى يجمع النادى الأهلي مع النجوم فى الدورى العام، فى مواجهة قوية تحت شعار "صراع القمة والقاع" فى الإيجيبشن ليج.

المارد الأحمر يطمح لتحقيق أكثر من هدف خلال المباراة المرتقبة والتى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام.

الانفراد بالصدارة

يسعى النادى الأهلي للانفراد بصدارة الدورى العام، خاصة أن الأحمر يحتل المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد فريق بيراميدز الذى يحتل الصدارة بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، والتى تغلب فيها بيراميدز "رايح جاى".

جدير بالذكر أن المارد الأحمر خاض 28 مباراة فيما خاض بيراميدز 30 مباراة بالبطولة المحلية، وفى حال فوز الأهلى سيتربع على عرش الصدارة أملاً فى تعثر بيراميدز أمام المصرى.

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الضغط على الزمالك

يحاول النادى الأهلي خلال مباراة النجوم استغلال انشغال نادى الزمالك فى مواجهة النجم الساحلى بنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليوسع الفارق مع القلعة البيضاء لأربع نقاط كاملة، ليصبح الفريق الأبيض تحت ضغط تقليص الفارق مع القلعة الحمراء.

زيادة الغزارة التهديفية

سجل لاعبو النادى الأهلي 46 هدفاً منذ انطلاق النسخة الجارية من الدورى العام، فيما استقبلت الشباك الحمراء 18 هدفاً آخر، وهو معدل متراجع للقلعة الحمراء، خاصة أن بيراميدز المتصدر سجل لاعبوه 56 هدفاً فيما سجل لاعبو الزمالك صاحب المركز الثالث 54 هدفاً، ويطمح الأهلي لزيادة الرصيد التهديفى خلال مباراة اليوم أمام النجوم.