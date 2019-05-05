شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك والنجم.. ماذا فعلت الأندية المصرية في سوسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة نظيره النجم الساحلى التونسى، اليوم الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء المقرر إقامته على الملعب الأولمبى بسوسة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا.

ويكفي الزمالك الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل الأبيض لأهداف من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

نستعرض في الفيديو التالي نتائج الفرق المصرية على ملعب سوسة قبل موقعة الزمالك والنجم الساحلى..

- 4 أندية مصرية واجهت النجم الساحلي على ملعب سوسة

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المقاولون العرب، المنصورة، الأهلى، الزمالك

- 11 مباراة جمعت الفرق المصرية مع النجم الساحلي على ملعب سوسة

- خسرت الفرق المصرية على ملعب سوسة 7 مرات وتعادلت 4 مرات

- المقاولون واجه النجم الساحلي في سوسة مرة واحدة 1997 وخسر بنتيجة 2/0

- المنصورة واجه النجم الساحلى بسوسة مرة واحدة 1997 وخسر بنتيجة 3/0

- الأهلى واجه النجم الساحلى بسوسة 6 مرات

تعادل في 4 مباريات وخسر فى مباراتين

- الزمالك واجه النجم الساحلى بسوسة 3 مرات وخسرهم جميعًا