شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يوسف الجوهرى لاعب المقاولون العرب بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض يوسف الجوهرى، لاعب فريق المقاولون العرب، للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى والرباط الخارجى للركبة. ويخضع يوسف الجوهرى لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة يتحدد بعدها برنامج علاجى له وآخر تأهيلى. Advertisements يذكر أن يوسف الجوهرى من ناشئى فريق المقاولون العرب مواليد 1997 وظهر بشكل متميز خلال مباريات فريقه فى بطولة الدورى الممتاز ومع المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب.

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