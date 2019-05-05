مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر اليوم 5-5-2019 في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري حيث يلتقي المارد الاحمر مع نظيره النجوم في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق الخامس من مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما في اللقاء المؤجل من الجولة 29 من الدوري المصري 2018-2019 ويقدم موقعنا يلا شوت بلس خدمة متابعة مباراة الاهلي اليوم عبر خدمة البث المباشر بروابط متعددة تناسب جميع السرعات بجودة عالية وصورة نقية مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد 5-5-2019 لايف في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر يلا شوت

يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لخطف الصدارة من بيراميدز حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 64 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز ولكن فارق المواجهات المباشرة لصالح بيراميدز ونجح الأهلي في تحقيق 20 فوز هذا الموسم كأكثر الأندية تحقيقا للفوز هذا الموسم وتعادل في 4 لقاءات وخسر 4 مباريات ويسعى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بقيادة فريقه لمواصلة سلسلة الانتصارات والاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الرابع على التوالي وسيدفع لاسارتي بقوته الهجومية بالكامل والمتمثلة في صالح جمعة ورمضان صبحي وأزارو بث مباشر مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد في الدوري.

على الجانب الأخر يدخل فريق النجوم مواجهة اليوم وهو يعيش حالة لا يحسد عليها حيث خسر مجددا في اخر مبارياته امام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر والأخير في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على آخر حظوظه في البقاء بالدوري الممتاز ويقاتل رمضان السيد المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ويعتمد كثيرا على قدرات صلاح أمين نجم الفريق لتحقيق الفوز بالإضافة لخبرات عصام الحضري ومحمود فتح الله لتحقيق الفوز أمام واحد من أقوى الأندية الإفريقية YALLA SHOOT PLUS شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والنجوم.

موعد مباراة الأهلي والنجوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث سيبدأ لاسارتي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع المارد الأحمر في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي وفي الدفاع على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، وفي الوسط سيدفع حمدي فتحي بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي رمضان صبحي، صالح جمعة، جيرالدو، وفي الأمام وليد أزارو على الجانب الأخر سيبدأ المدرب رمضان السيد بطريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة مع الفريق، وسيدخل أحمد ربيع بجانب محمود فتح الله في قلب الدفاع، ويعتمد على أيمن الغباشي كمهاجم صريح، ومن خلفه الثلاثي توسين، محمد همام، مهاب ياسر ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاهلي والنجوم في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي وسريع عبر قناة أون سبورت الرياضية والتي تبث عبر تردد نايل سات 10853 ترميز 27500 لايف.