“بالمجان أضبط” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي الآن على...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الأحد الخامس من مايو، حيث يستضيف الفريق التونسي نظيره المصري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت، ويحاول الزمالك تحقيق التعادل على أقل تقدير للتأهل إلى نهائي البطولة وملاقاة الفائز الصفاقصي ونهضة بركان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من متابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

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تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك والنجم الساحلي

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي مجاناً ومباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح للمتابعين إن مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي.