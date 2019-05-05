يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد النجم الساحلي بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع

على أرضية ملعب سوسة سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والأفريقية على موعد مع موقعة كروية نارية بين الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وكما عودكم موقعنا يلا شوت بلس على تقديم خدمة مميزة لعشاق القلعة البيضاء وأبناء سوسة عبر رابط البث المباشر في بث حي و سريع بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 5-5-2019 لايف في الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بعدما نجح في تحقيق فوز صعب في موقعة الذهاب بملعب برج العرب بهدف نظيف سجله محمود كهربا من تسديدة رائعة ويحتل الفارس الأبيض محليا في الوقت الحالي المركز الثالث برصيد 60 نقطة خلف الأهلي وبيراميدز بعدما كان متصدرا طوال الأسابيع الماضية ويسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك لقيادة الفريق لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية للبطولة وتحقيق لقب المسابقة لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء للمرة الثانية في تاريخ الكرة المصرية ويفتقد الفريق في مباراة اليوم لنجمه الأول التونسي فرجاني ساسي الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة حسنية أكادير تسببت في غيابه عن الفريق لنهاية الموسم ويعول جروس على إمكانيات كهربا واوباما وعمر السعيد الهجومية بالإضافة لطارق حامد وزيزو ومحمود علاء دفاعيا لتحقيق الفوز وكان الزمالك قد نجح في التأهل لهذا الدور بعدما تغلب على حسنية أكادير بهدف نظيف بمجموع اللقائين YALLA SHOOT PLUS بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي .

على الجانب الآخر يدخل فريق النجم الساحلي مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية لتعويض هزيمة الذهاب ويحتل أبناء مدينة سوسة المركز الرابع في جدول الدوري التونسي برصيد 36 نقطة ويفتقد الفريق لنجمه محمد أمين بن عمر الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال لقاء الذهاب وسيدفع لومير المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي في مباراة اليوم بطريقته المعتادة حيث سيعتمد على قدرات كريم العربي وياسين الشيخاوي لتحقيق فوز هام ونجح النجم في الوصول لنصف نهائي البطولة بعد تخطي عقبة الهلال السوداني بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين شاهد البث لمباراة الزمالك والنجم الساحلي.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك أمام النجم الساحلي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي ومباشر اليوم الأحد وسيبدأ الزمالك بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمى وفي خط الدفاع عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز وفي الوسط طارق حامد – محمود عبد العزيز-محمود كهربا – يوسف أوباما – إبراهيم حسن بينما سيقود الهجوم عمر السعيد على الجانب الآخر يلعب فريق النجم الساحلي بتشكيل مكون من وليد كريدان في حراسة المرمى وفي خط الدفاع ماهر الحناشي – محمد عمر كوناتي – صدام بن عزيزة وفي الوسط زياد بوغطاس- وجدي كشريدة-ياسين الشيخاوي – كريم العواضي – عمار الجمل – إيهاب المساكني بينما يعود كريم عريبي لقيادة الهجوم بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإيقاف وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية والتي تقوم بعمل البث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.