موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد في اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية لقاء مرتقب في سوسة...

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية اليوم الأحد على ملعب سوسة بتونس، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف لمحمود كهربا في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، وقد أكد مدرب النجم على قدرة فريقه على تخطي عقبة الزمالك المصري والوصول إلى مباراة النهائي بالكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

مباراة العودة بين النجم الساحلي والزمالك بتونس تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت الأولى بتعليق علي محمد علي للفريق الزمالك ورؤوف خليف للنجم الساحلي، ويسعى الزمالك للتتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه عبر بوابة النجم بعد الفوز عليه في مصر.

مباراة النجم الساحلي والزمالك

تُعد مباراة النجم الساحلي والزمالك من المباريات الهامة على الصعيد العربي خاصة بعد أن فاز النجم في كأس زايد على الهلال وحصل على البطولة بنتيجة هدفين لهدف، وقد استطاع الزمالك هزيمته في القاهرة بهدف نظيف في مباراة الذهاب لذا تنتظر الجماهير مباراة قوية بين الفريقين الكبيرين على المستوى الإفريقي.

وقد شكر رئيس الزمالك لإدارة النجم حسن الاستقبال الذي تلقته البعثة عندما وصلوا لتونس، ومن جانب آخر فقد أكد جروس مدرب الزمالك على أن الفريق لا يخشى جماهير النجم كما أنهم عازمون على الوصول للنهائي في تونس.