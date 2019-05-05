استقبل الان ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي الليلة في كأس...

سنقدم لكم الآن تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث سنتعرف على الترددات الناقلة لمباراة الزمالك المرتقبة أمام الفريق التونسي، وسوف نوفر لكم بدائل قنوات بي ان سبورت من أجل مشاهدة المباراة على التلفزيون الخاص بك من بيتك بشكل مجاني ومفتوح، وذلك من خلال العديد من الاقمار الصناعية المختلفة ليس من بينها القمر المصري نايل سات.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية، وستكون مباراة الزمالك والنجم الساحلي مذاعة عبر القناة التونسية الوطنية عبر البث الأرضي في حين تنقل المباراة عبر العديد من القنوات المفتوحة على القمر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

في حالة ظهور أى قنوات أخرى ناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي على أي من الأقمار العربية أو الأقمار الاخرى سنقوم بإضافة التردد الخاص بها.

وستبدأ مباراة الإياب الإياب يوم 5 من شهر مايو المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة الساعة التاسعة مساءاًٍ، ويأمل الفارس الأبيض في الاستفادة من الفوز بالذهاب بهدف دون رد خلال مباراة اليوم.