هنا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة في الكونفدرالية الإفريقية|...

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم الأحد، حيث موعد مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، هي ضمن مباريات الإياب والعودة، من مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والتي يستقبل من خلالها النجم الرياضي الساحلي التونسي الزمالك المصري، على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، في مباراة سيبحث من خلالها الطرفين على حسم الأمور والتأهل، إلى موعد مباراة نهائي الكونفدرالية الافريقية 2019.

توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد

بداية مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد الموافق ل 5 مايو 2019، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة التاسعة، بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة العاشرة من ليلة الأحد بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وستنطلق مباراة النجم الساحلي والزمالمك اليوم بتوقيت الإمارات، في تمام الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي مباشرة، ستكون أولا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، ويمكن متابعة ماتش الزمالك، عبر قناة بي إن hd 1، وخصصت القناة معلقين من اجل التعليق على مباراة النجم الساحلي والزمالك، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية سيتواجد المعلق علي محمد علي، وسنقدم لكم كل جديد في الموضوع.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجانا ضد النجم التونسي، ستكون أولا هي قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة،في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القادم “الكاف”، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، ومن هنا ستجدون تردد قناة تونس الرياضية المفتوحة مجانا على النايل سات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم اليوم.

كما ستكون بعض تردد القنوات المفتوحة العالمية، من بين تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر مجانا، حيث تقوم تلك القنوات في العديد من الأحيان ببث مباريات الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال مجانا للجماهير.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجانا

في هذه الفقرة سنتابع معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة، والتي من المنتظر أن تعرض مباراة اليوم بشكل مجاني.

القناة التردد القمر الصناعي أرينا سبورت 11798 أستار 3A إدمان اربيذجان 11175 Europe*Star 1 قناة دهوك 11188 NSS 57E

مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

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في ظل متابعة أخبار مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي التونسي، حيث تما الإعلان أنه سيقود مباراة اليوم، طاقم تحكيم من دولة جمهورية الكونغو، بقيادة الحكم ندالا نغامبو.

مباراة الزمالك اليوم ضد النجم الساحلي

كانت نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي، في مباراة الذهاب، انتهت بفوز الفارس الأبيض وذلك بنتيجة هدف دون، في المواجهة التي أجريت الأسبوع الماضي في مصر، وسجل هدف الزمالك في تلك اللباراة، اللاعب محمود كهربا في الدقيقة 37 من المواجهة.

مما يجعل موعد مباراة العودة اليوم بتونس يدخلها الزمالك، وهو الأقرب نسبيا من التأهل إلى المباراة النهائية، حيث تكفيه نتيجة التعادل من أجل ذلك، وفي المقابل على النجم الساحلي من خلال مباراة الزمالك اليوم، تحقيق نتيجة الفوز.

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