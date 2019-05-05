موعد مباراة “الزمالك” و “النجم” في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية والقنوات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب فور نيوز المميز، نقدم لكم تفاصيل لقاء الزمالك والنجم الساحلي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ونتمني أن ينال التقرير إعجابكم، وأن تجدوا فيه كل المعلومات التي تبحثون عنها، حيث يتابع عشاق الزمالك اليوم عبر شاشة قناة بي إن سبورت hd1، المباراة المصيرية في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، علي الملعب الأوليمبي بسوسة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يعلم أن المباراة ستكون صعبة جداً، خاصةً أن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة أنتهت بنتيجة هدف مقابل لا شئ، أحرزه الاعب محمود كهربا، وهذه النتيجة غير مطمأنة، خاصةً مع فريق بحجم النجم، المتوج بالبطولة العربية للأندية الأبطال مؤخراً ويمتلك سلاحاً مهماً وهو الجمهور، الذي من المتوقع أن يملأ مدرجات الملعب الأوليمبي بسوسة.

القنوات الناقلة للمباراة وموعد إذاعة اللقاء

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة حكم المباراة النجم *الزمالك بي إن سبورت hd1 التاسعة بتوقيت القاهرة الأوليمبي بسوسه ندالا نغامبو الزمالك *النجم الوطنية الأولي التونسية الأرضية الثامنة بتوقيت تونس الأوليمبي بسوسه ندالا نغامبو

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التشكيل المتوقع لفريق الزمالك اليوم

حراسة المرمى(محمود جنش)

خط الدفاع(محمود علاء،محمود حمدي الونش،حمدي النقاذ،عبد الله جمعة)

خط الوسط(طارق حامد ،محمود عبد العزيز،يوسف أوباما،أحمد سيد (زيزو)، محمود كهربا)

خط الهجوم(عمر السعيد)

وفي نهاية التقرير نتمنى لعشاق كرة القدم أن يستمتعوا بوجبة كروية دسمة، وأن تخرج المباراة بصورة حضارية في إطار من الأخوة والروح الرياضية.