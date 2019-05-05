تابع لايف نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي الزمالك فى مهمة أكون أو لا أكون بإياب نصف نهائي...

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم ، حيث أنها واحدة من أهم المباريات الخاصة بكأس الاتحاد الأفريقي، وبالتحديد في إياب نصف النهائي، والتي ستقام اليوم الاحد 5-5-2019 من خلال ملعب سوسة بتونس، وكل فريق داخله الحماسة الشديدة للفوز في تلك المباراة من أجل حسم التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للوصول الى الدور المقبل.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

سنتابع معكم نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم حيث انه الجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى ذهاب نصف النهائى كان قد حسم الزمالك الفوز المقلق بنتيجة 1-0، ويكفى للنجم أن يحرز الفوز بفارق هدفين نظيفين من أجل التأهل.

سنتباع معكم اليوم نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم لحظة بلحظة ، حيث تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى مباراة نصف النهائي ليقابل النجم الساحلي بعد أن تغلب على فريق حسنية أكادير، وفيما يخص الدوري المصري الممتاز، فقد تمكن نادي الزمالك من الحصول على المركز الثاني حتى الآن، وذلك بعد حصوله على ستين نقطة، وهزيمته الأخيرة من نادي بيراميدز.

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أما عن النجم الساحلي فقد استطاع أن يفوز ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على الهلال السعودي، وفي الدوري التونسي يأتي النجم الساحلي في المرتبة الثالثة برصيد نقاط 36 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتقام هذه المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى.