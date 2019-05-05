“Zamalek Today ” القنوات المفتوحة الناقلة “مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب...

Zamalek Today القنوات الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي ، وكذلك القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا يستضيف اليوم ملعب سوسة بتونس مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إطار جولات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبالتحديد دور العودة، والذي سيحاول كل فريق من تلك الفرق الفوز في هذا اللقاء.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى ذهاب نصف النهائى كان قد حسم الزمالك الفوز المقلق بنتيجة 1-0، ويكفى للنجم أن يحرز الفوز بفارق هدفين نظيفين من أجل التأهل.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وسيواجه الزمالك اليوم النجم الساحلي في مباراة صعبة للغاية على كل فريق، حيث أن نادي الزمالك قد تمكن من التأهل بعد أن استطاع أن يتغلب على فريق حسنية أكادير، في الوقت الذي يأتي فيه النجم الساحلي من بطولة كبيرة مثل بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وهو حاصل عليها، ومتغلب على فريق كبير من نادي الهلال السعودي.

وسنرى اليوم من سيتمكن من الفوز في تلك المباراة، ليتمكن من الصعود بعد المباراة إلى الدور النهائي، وبالتالي يحقق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2019 عن جدارة واستحقاق.

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وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرة اليوم من خلال قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى، والتي حصلت على حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مجانا

ننقل اليكم اليوم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجانا وعلى ولهم قناة تونس الرياضية ويمكن مشاهدة تردد قناة تونس الوطنية الأرضية المفتوحة من هنا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجانا

قناة Idman | التردد، 11169 أفقي | معدل الترميز، 20400| على ا القمر، AzerSpace 46°E قناة Syria Sport | التردد، 10986 أفقيِ | معدل الترميز، 12110| على القمر، EXPRESS AM44 قناة IRIB Varzesh | التردد، 11881 أفقي | معدل الترميز، 27500 | على القمر، ARABSAT قناة ARENA SPORT | التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي| علي القمر يوتلسات

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتذاع اليوم 5-5- 2019 المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، مع مراعاة فروق التوقيت في المدن والعواصم العربية الأخرى.