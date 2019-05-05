تعرف على حالة محمد صلاح بعد إصابته في مباراة نيوكاسل

تعرض اللاعب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني، إلى إصابة قوية، أثناء مباراة فريقه الريدز أمام فريق نيوكاسل.

حيث تعرض صلاح لفقدان مؤقت للوعي، نقل على إثره إلى غرفة تبديل الملابس على نقالة، ولم يكمل المباراة، إلا أنه في حالة جيدة، ولم ينقل إلى المستشفى، حيث ظل في الغرفة حتى استعاد الوعي، وشاهد المباراة.

وفي نفس السياق، أكد يورجن كلوب، مدرب الريدز، في تقرير لشبكة سكاي سبورت، أن محمد صلاح تحسن إلى حد كبير، إلا أنه من المقرر أن يتم إجراء بعض الفحوصات والأشعات للاطمئنان على صحته، مشيرًا أنه أصيب بارتجاج بسيط، وهو ما أفقده الوعي لبضع دقائق بعد الإصابة مباشرة.