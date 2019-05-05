"من الألف إلى الياء".. القصة الكاملة في إصابة محمد صلاح وإمكانية لحاقه بمباراة برشلونة

كتب: عثمان إبراهيم

شهدت الدقيقة 68 من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول تصادم قوي من حارس فريق الماجبايث، السلوفاكي مارتن دوبرافكا، والمصري محمد صلاح.

ونتج عن هذا الصدام وقوع محمد صلاح مغشيا عليه، وقرر طبيب ليفربول أنه لا يستطيع إكمال اللقاء، فقام الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز على الفور بسحب هداف الدوري الإنجليزي، وأشرك البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا منه (طالع التفاصيل).

وقام ليفربول بحجز غرفة في إحدى المستشفيات القريبة من ملعب سان جيمس بارك، قبل أن يقوموا بإلغاء الحجز، عقب تحسن حالة محمد صلاح، الذي...