كتب: عثمان إبراهيم
شهدت الدقيقة 68 من مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول تصادم قوي من حارس فريق الماجبايث، السلوفاكي مارتن دوبرافكا، والمصري محمد صلاح.
ونتج عن هذا الصدام وقوع محمد صلاح مغشيا عليه، وقرر طبيب ليفربول أنه لا يستطيع إكمال اللقاء، فقام الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز على الفور بسحب هداف الدوري الإنجليزي، وأشرك البلجيكي ديفوك أوريجي بدلا منه (طالع التفاصيل).
وقام ليفربول بحجز غرفة في إحدى المستشفيات القريبة من ملعب سان جيمس بارك، قبل أن يقوموا بإلغاء الحجز، عقب تحسن حالة محمد صلاح، الذي...
كانت هذه تفاصيل خبر "من الألف إلى الياء".. القصة الكاملة في إصابة محمد صلاح وإمكانية لحاقه بمباراة برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.