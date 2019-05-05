تقارير: كريستيانو رونالدو يطلب ضم محمد صلاح إلى يوفنتوس

كتب - مروان عصام

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، طالب إدارة يوفنتوس الإيطالى بالتعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. وذكر موقع "دون بالون" أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة يوفنتوس بإبرام صفقة من العيار الثقيل تمنح الإضافة القوية للفريق الموسم المقبل، ويجد سنداً مناسباً له فى الملعب، ويطمح "الدون" فى الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل من أجل الفوز بجائزة "الكرة الذهبية". وأضاف أن كريستيانو رونالدو...

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