أبو تريكة: تواصلت مع صلاح.. لكنه يحاول نسيان هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه تواصل مع مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الدقيقة 70 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه (3-2) أمس السبت، بعدما تعرض لكدمة قوية في الرأس سقط على إثرها أرضًا، قبل أن يخرج من الملعب محمولًا على نقالة.

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وقال أبو تريكة، في ستوديو "بي إن سبورتس" مساء اليوم الأحد: تواصلت مع محمد صلاح، وأصبح بحالة جيدة، فقد كان يعاني فقط من ارتجاج خفيف في المخ، لكن الأمور أصبحت مستقرة وبخير الحمد لله".

وأضاف المحلل الفني لشبكة قنوات "beIN Sports": "قلت له مازحا، هل تتذكرني؟ ولكنه رد بأنه يحاول نسيان المدافع ديان لوفرين (زميله في ليفربول) لأنه من قام بالتمريرة التي تسببت في إصابته".

يُذكر أن مشاركة صلاح أمام برشلونة الإسباني لا تزال محل شك، إذ يحتاج ليفربول إلى خدماته يوم الثلاثاء المقبل في موقعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة ذهابا بثلاثية نظيفة في "كامب نو".