قائمة برشلونة لمواجهة ليفربول.. ميسي على رأس 23 لاعبا.. وغياب ديمبيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق التي ستسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على ليفربول يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "آنفيلد" في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إياب الدور نصف النهائي لتشامبيونز ليج.

وضمت قائمة البارسا جميع لاعبي الفريق الأول، باستثناء الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي تعرض للإصابة في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

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وشهدت القائمة استدعاء الجناح البرازيلي رافينيا رغم عدم حصوله على التصريح الطبي، بالإضافة إلى لاعب الوسط كارليس آلينيا والظهير الإسباني موسى واجي.

يُذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة (3-0)، بانتظار حسم بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي.

وضمت قائمة برشلونة 23 لاعبا كالتالي: