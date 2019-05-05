أول رد رسمي من بريزنتيشن على أزمتها مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدرت شركة "بريرنتيشن سبورتس" راعي الكرة المصرية بيانًا رسميًا لتوضيح سبب أزمتها المالية مع أندية الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر رسميًا منع شركة "برزنتيشن سبورتس" من دخول مباريات الفريق بدءً من لقاء سموحة.

وقال الأهلي في بيان رسمي أمس السبت: "نظرا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها السبت المقبل، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة".

وأرجعت الشركة سبب أزمتها إلى قيام إحدى القنوات الفضائية بسحب استثماراتها بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري.

وكانت قناة "dmc sport" أغلقت أبوابها في يوليو 2018، لتنفرد قناة "أون سبورت" ببث مباريات الدوري وكأس مصر بجانب قناة "نايل سبورت".

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وجاء بيان الشركة الراعية كالتالي:

"منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس في السوق الرياضي المصري وخلال الخمس مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل عن أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر".

"ومع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادي ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانا منا بحق الأندية في زيادة عوائدها".

"ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تماما دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالي امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن بالرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة".

"وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة في وقوف كافة شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكافة ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الإفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه".