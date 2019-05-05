شاهد.. مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال التي تقام في الرابعة الربع مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني. تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية ، بالإضافة إلى الساعة السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي. تذاع مباراة ريال مدريد وفياريال بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 3، ويعلق على المباراة المعلق حفيظ دراجي. يدخل نادي ريال مدريد مباراة فياريال بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: كارفاخال ، فاييخو ، فاران ، مارسيلو خط الوسط: كاسيميرو ،كروس ،فالفيردي خط الهجوم : فاسكيز ، ماريانو ، براهيم دياز

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