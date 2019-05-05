تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد الأساسي أمام فياريال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء فياريال بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري الإسباني وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي.. حراسة المرمى: كورتوا Advertisements خط الدفاع: كارفاخال ، فاييخو ، فاران ، مارسيلو خط الوسط: كاسيميرو ،كروس ،فالفيردي خط الهجوم : فاسكيز ، ماريانو ، براهيم دياز

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