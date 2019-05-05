تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد الأساسي أمام فياريال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء فياريالبعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: كارفاخال ، فاييخو ، فاران ، مارسيلو
خط الوسط: كاسيميرو ،كروس ،فالفيردي
خط الهجوم : فاسكيز ، ماريانو ، براهيم دياز
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