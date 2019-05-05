اخبار الرياضه

بالصور.. برشلونة يستعد لمواجهة ليفربول بدون راحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني تدريباته، استعدادً لمواجهة الإنجليزي الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد مقل الريدز، ضمن منافسات اياب نصف نهائي دوري أبطال

أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  صور لاستعدادات الفريق لمواجهة ليفربول ولم يحصل الفريق على راحة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بعد مباراة الفريق أمس أمام سيلتافيجو في الدوري الأسباني.

جدير بالذكر نجح فريق برشلونة في التغلب على ليفربول في ذهاب نصف النهائي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. برشلونة يستعد لمواجهة ليفربول بدون راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا