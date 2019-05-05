بالصور.. برشلونة يستعد لمواجهة ليفربول بدون راحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تدريباته، استعدادً لمواجهة ليفربول الإنجليزي الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد مقل الريدز، ضمن منافسات اياب نصف نهائي دوري أبطالأوروبا.
ونشرت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صور لاستعدادات الفريق لمواجهة ليفربول ولم يحصل الفريق على راحة
جدير بالذكر نجح فريق برشلونة في التغلب على ليفربول في ذهاب نصف النهائي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.
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