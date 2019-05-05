ساري يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة واتفورد، والتي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولةالسابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وضم تشكيل تشيلسي الرسمي كلا من: حراسة المرمي: كيبا خط الدفاع: ازبليكويتا، لويز، كريستنسن، ألونسو Advertisements خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش خط الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد.

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