أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة الإيطالي ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة واتفورد، والتي تنطلقفي الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة
وضم تشكيل تشيلسي الرسمي كلا من:
حراسة المرمي: كيبا
خط الدفاع: ازبليكويتا، لويز، كريستنسن، ألونسو
خط الوسط: كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش
خط الهجوم: بيدرو، هيجواين، هازارد.
كانت هذه تفاصيل خبر ساري يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.