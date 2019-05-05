راشفورد وسانشيز يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام هدرسفيلد

أعلن الجهاز الفني لفريق مانشستر يونايتد بقيادة أوليه جونار سولشاير المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة هدرسفيلد تاون،والتي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة
ضم تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي كلا من:
حراسة المرمي: دي خيا
خط الدفاع: دي يونج، جونز، ليندلوف، لوك شو
خط الوسط: ماكتوميناي، ماتيتش، بوجبا
خط الهجوم: ماتا، سانشيز، راشفورد.
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