تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد والتي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة

تقام مباراة تشيلسي وواتفورد، في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، كما تقام أيضًا

في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية ، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتكون مباراة تشيلسي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خالد الحدي.

شاهد.. مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي