تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد والتي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولةالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
تقام مباراة تشيلسي وواتفورد، في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، كما تقام أيضًا
وتكون مباراة تشيلسي وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خالد الحدي.
شاهد.. مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي
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