قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور لإدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد المقرر لها الخامسة من مساء اليوم فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر. الخامسة من مساء اليوم فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر. ويعاون الغندور كل من العراقي مساعد أول وسيد نافع مساعد ثان ومجدي خاطر حكما رابعا، وكل من مبروك نبيل وعاطف حسين حكما خامسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغندور حكمًا لمباراة الإسماعيلي والاتحاد بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.