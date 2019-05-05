وزير الرياضة يهنئ الجودو على التفوق الإفريقي

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا تليفونيا بالمهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو هنأه خلاله بالنتائج الممتازة التى حققتها اللعبة خلال الفترة الماضية بالحصول على لقب البطولة الإفريقية للرجال التى أقيمت فى جنوب إفريقيا، وحصول منتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات على 28 ميدالية متنوعة حتى الآن فى البطولة الإفريقية التى يسدل الستار عنها مساء اليوم الأحد بالعاصمة السنغالية داكار.

حيث رفع منتخبى الشباب والشابات رصيد مصر فى البطولة من 19 ميدالية إلى 28 ميدالية متنوعة، بالحصول على ثلاث ذهبيات وست برونزيات، بعد انتهاء منافسات الأمس، ليصبح رصيد البعثة سبع ذهبيات وثلاث فضيات و18 ميدالية برونزية، كما شكر الوزير مجلس اتحاد الجودو بمشاركة 63 فردا فى بطولات إفريقيا خلال أقل من أسبوع ما بين لاعبين ولاعبات ومدربين وإداريين فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الإتحاد منذ إنشائه.

تمكن لاعبو منتخبا الشباب والشابات من

إحراز تسع ميداليات فى منافسات الفردى منها ثلاث ذهبيات وست برونزيات فى إنجاز جديد للعبة على الصعيد الإفريقى، حيث فاز بالذهب سلمى مصطفى وزن 70 كيلو جراما ، وزياد أيمن وزن 81 كيلو جراما، ومحمد ناصر حلبى وزن 90 كيلو جراما، وفاز بالبرونز كل من، أفنان شحاته وزن 70 كيلو جراما،

وحنين الطيب وزن 57 كيلو جراما، ومريم هلال وزن 57 كيلو جراما، وفارس صبحى وزن 90 كيلو جراما، وجاسر مصطفى وزن 66 كيلو جراما، ومحمد أبو ريكه وزن فوق 100 كيلو جرام.

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وكان منتخب الناشئين والناشئات قد حقق 19 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و3 فصيات و12 ميدالية برونزية، حيث حصل منتخب الناشئات على 8 ميدالية متنوعة فى منافسات الفردى بواقع 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و4 ميداليات برونزية ، حيث

فازت بالذهب كل من تسنيم رشدى وزن 48 كيلو جراما، وأفنان شحاته وزن تحت 70 كيلو جراما ، وفرح شرف وزن فوق 70 كيلو جراما، وفازت بالميدالية الفضية اللاعبة حنين الطيب وزن تحت 57 كيلو جراما، اما البرونزيات الأربع ففازت بها كل من تقى رشدى وزن تحت 52 كيلو جراما.

ونورا سالم وزن تحت 44 كيلو جراما، وسلمى مصطفى وزن تحت 70 كيلو جراما، وفاطمة غانم وزن تحت 63 كيلو جراما.

وحقق منتخب الناشئين 11 ميدالية متنوعة فى منافسات الفردى بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات وسبع بروتزيات، حصل على الذهبية اللاعب أحمد فرج عبد السميع وزن فوق 90 كيلو جراما، وفاز بالفضة كل من أبراهيم عبد العليم وزن 66 كيلو جراما، ومحمد طارق وزن 81 كيلو جراما ، وعادل حماده وزن 50 كيلو جراما، مشيرا إلى أن الميداليات البرونزية حققها كل من سيف الطيب وزن 63 كيلو جراما ، وأحمد طه مرزوق وزن 55 كيلو جراما ، وعمرو النجار وزن 60 كيلو جراما، وعمر شادى وزن 73 كيلو جراما ، وسيف رضا طلبه وزن 73 كيلو جراما ، وسيف الطيب وزن 90 كيلو جراما ، وفارس الحديدى وزن فوق 90 كيلو جراما.