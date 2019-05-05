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جهاز الإسماعيلي يُحذر من ثلاثي الاتحاد السكندري

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حذر الجهاز الفني المعاون للإسماعيلى لاعبيه من خطورة لاعبى الخط الأمامي للاتحاد السكندري قبل مواجهة اليوم في المباراة التي ستجمع بينهم

علي ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر.

 ويكون الثلاثى عمار حمدى وخالد قمر ورزاق سيسيه مفاتيح الفوز لدى الفريق السكندري.

ومنح الجهاز الفني عدة تعليمات للاعبين من أجل الحد من خطورة الأوراق الرابحة للفريق المنافس سعيًا للتأهل للدور المقبل بالبطولة.

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