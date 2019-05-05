رياضة | ‫"فالفيردي" يعلن قائمة برشلونة لمباراة ليفربول بدون "ديمبلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‫"فالفيردي" يعلن قائمة برشلونة لمباراة ليفربول بدون "ديمبلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة فريقه التي ستسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول الإنجليزي بعد غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وغاب عثمان ديمبلي عن برشلونة أمام ليفربول للإصابة التي تعرض لها في التدريب بعد مشاركته كبديل في مباراة الذهاب.

قائمة برشلونة لمباراة ليفربول

‫حراسة المرمى: تير شتيجن - سيلسين – بينا

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خط الدفاع: سيميدو - بيكيه – رافينها - لينجليت - موريلو - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - أومتيتي - فيرمايلين - ألينا - واجو

خط الوسط: راكيتيتش - - كوتينيو - سيرجي بوسكيتس - أرثر ميلو - برينس بواتينج - فيدال

خط الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي - مالكوم