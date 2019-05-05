رياضة | إيهاب جلال يطيح بـ5 لاعبين من المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يطيح بـ5 لاعبين من المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على أسماء بعض اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر إيهاب جلال رحيل أحمد بوسكا حارس مرمى الفريق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في أحد مباريات الفريق الودية، سيغيب على أثرها عن الملاعب حتى شهر نوفمبر المقبل، بجانب النيجيري إيزيكيل باسي الذي فشل في إثبات إمكانياته وقدراته مع الفريق في الفترة الماضية.

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ودخل مصطفى مارسيلو الظهير الأيسر قائمة الراحلين لعدم قناعة إيهاب جلال بمستواه الفني، الأمر الذي دفعه للاعتماد على الثنائي محمود حمد وعمر كمال عبد الواحد في هذا المركز، بجانب عبد الله بيكا الذي كان مقيدَا على قائمة الانتظار وتم قيده في يناير الماضي إلا أنه لم يحصل على أي فرصة مع الفريق البورسعيدي في الفترة الماضية، بالإضافة إلى عبد الناصر محمد الشهير بـ"دي ماريا" الذي فشل في إثبات جدارته مع الفريق في ظل تألق إسلام عيسى.

ويستعد المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز في اللقاء المقرر له مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري المصري.