رياضة | حميد أحداد ينتقد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حميد أحداد ينتقد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لبعض زملائه عن السبب وراء تراجع مستواه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أحداد أن مشاركته على فترات متقطعة مع الفريق أثرته عليه بشكل سلبي وحاجته للحصول على فرصته بصورة كاملة مع الفريق.
وأشار إلى أن توظيفه في غير مركزه بالجناح الأيسر أثر عليه بشكل سلبي بسبب إجادته في مركز المهاجم الصريح أو صانع الألعاب.
واشترط حميد أحداد الحصول على فرصته بشكل كامل خلال الموسم المقبل للبقاء مع الفريق، مقررًا الرحيل عن الزمالك حال عدم تحقيق ذلك.
ويواجه أحداد شبح الرحيل عن الزمالك في الموسم المقبل وسط الانتقادات العديدة التي يتعرض لها.