رياضة | الزمالك يتراجع أمام محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع أمام محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن رحيل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد العروض التي وصلت له.

وتلقى محمد إبراهيم بعض العروض من عدة أندية ببطولة الدوري وعلى رأسها الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

واستقر مسئولو الزمالك على بقاء محمد إبراهيم ورفض رحيله مهما كانت العروض المالية بجانب ترضيته ماليًا وتمديد تعاقده.

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الأحد في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الافريقية.