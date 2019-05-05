رياضة | "بديل" فيرمينو أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بديل" فيرمينو أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بين ستوريدج وأوريجي لخلافة روبرتو فيرمينو الذي يغيب عن مباراة برشلونة الإسباني بعد غد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب فيرمينو عن مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد التى أقيمت مساء أمسضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدورى الإنجليزى، وانتهت بفوز الريدز 3-2 بسبب معاناته من إصابة عضلية في التدريب الجماعي

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وشارك فيرمينو في الدقائق الـ12 الأخيرة من لقاء برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.