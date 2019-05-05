رياضة | أزمة جديدة تهدد أحلام ليفربول أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تهدد أحلام ليفربول أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني فريق ليفربول الإنجليزي من الإرهاق الشديد قبل مواجهة برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الانفيلد.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليفربول وبرشلونة خاضوا يوم أمس مباريات في بطولة الدوري بعد عقد مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي بدوري الأبطال.

وبالرغم من خوض الفريقين مباريات في الدوري لكن يظل برشلونة يملك ميزة مع لاعبي ليفربول قبل خوض الثلاثاء المقبل.

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واشارت الصحيفة إلى أن خمسة لاعبين من ليفربول خاضوا 180 دقيقة في ثلاثة أيام فقط، وهم أليسون وفابينو وماني وفان ديك وروبرتسون بواقع 90 دقيقة أمام برشلونة ثم أمام نيوكاسل.

واضافت الصحيفة، أن محمد صلاح كاد أن يكون اللاعب السادس لولا الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني.

على الجانب الآخر قرر فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة راحة لاعبي الفريق أمام سيلتا فيجو يوم أمس لتجهيزهم للمباراة القادمة.