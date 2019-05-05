رياضة | تقرير طبي عن إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير طبي عن إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري من جهاز منتخب مصر متابعة إصابة محمد صلاح نجم نادي ليفبرول الإنجليزي التي تعرض لها أمس أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

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ونقل أبوريدة لمحمد أبو العلا طبيب المنتخب ضرورة عدم الاكتفاء بالتشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح في الجمجمة وإعداد تقرير طبي عن حالة محمد صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادى ليفربول.

كان محمد صلاح قد غادر مباراة ليفربول ونيوكاسل مصابًا بعد تدخل الحارس في المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3-2 ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.