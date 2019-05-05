رياضة | الصحف التونسية تتغنى بمنقذ الترجي أمام مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف التونسية تتغنى بمنقذ الترجي أمام مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنت الصحف التونسية بتأهل نادي الترجي إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي، بعد أداء رائع من الحارس معز بن شريفية الذي تصدى للعديد من الفرص المحققة.

وتأهل الترجي التونسي الدور النهائي الثاني على التوالي أمس السبت، بتعادله سلبيا مع مضيفه مازيمبي بعد أن فاز ذهابا في تونس، بهدف دون رد.

وقدم حارس المرمى معز بن شريفية أداء بطوليا وساهم مع خط دفاعه في عبور الترجي إلى النهائي.

وكتبت جريدة "الصحافة" في عنوانها الرئيسي بصفحتها الأولى "معز بن شريفية بطلا للقاء".

وأضافت: "بدفاع من حديد الترجي في النهائي من جديد".

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وقالت صحيفة "لوتون" الناطقة بالفرنسية "الترجي في النهائي بفضل الأداء المذهل لبن شريفية".

وكتبت صحيفة "لابراس" أن الترجي يطمح الآن الى تكرار إنجازه للمرة الثانية على التوالي، في إشارة إلى تتويجه العام الماضي بلقب دوري الأبطال على حساب الأهلي المصري.

وأوردت صحيفة "الشروق" في عنوانها "بعزيمة الرجال الترجي في نهائي دوري الأبطال".

وقالت صحيفة "المغرب" إن التألق في المباراة كان للحارس معز بن شريفية، الذي أكد بوقوفه سدا منيعا أمام هجوم الفريق الكونغولي، وإنقاذ شباكه من 3 أهداف محققة على الأقل، أنه من فئة الكبار رغم الفترة الصعبة التي مر بها منذ التعاقد مع الحارس رامي الجريدي.

ويلتقي الترجي في النهائي مع الوداد البيضاوي، في إعادة لنهائي 2011 الذي شهد تتويج الفريق التونسسي بلقبه الثاني آنذاك بعد حصد اللقب في عام 1994.