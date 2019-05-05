رياضة | برشلونة يعلن تشخيص إصابة عثمان ديمبيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن تشخيص إصابة عثمان ديمبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي برشلونة الإسباني عن التشخيص الطبي لإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي التي تعرض لها يوم أمس خلال لقاء سيلتا فيجو.

واكدت التقارير على أن عثمان ديمبيلي يعاني من إصابة في أوتار الركبة وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي صباح اليوم.

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وتعرض ديمبلي لإصابة قوية خلال لقاء سيلتا فيجو يوم أمس في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري ليغادر ملعب اللقاء في أول 5 دقائق بالمباراة.

وتأكد غياب ديمبيلي عن مواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل ولكن لم يتم حسم الأمور حول غيابه أو مشاركته في نهائي كأس إسبانيا أمام فالنسيا يوم 25 من الشهر الجاري.

واضاف الموقع في بيانه، أن اللاعب سيكون خارج حسابات فالفيردي خلال هذه الفترة ولكنه سيخضع للاختبارات في الساعات القادمة في محاولة لعودته سريعاً للمشاركة مع الفريق.