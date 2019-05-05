اونلاين | ستار BEIN TV مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر اليوم الأحد 5 / 5 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستار BEIN TV مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد بث مباشر اليوم الأحد 5 / 5 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد ، يلتقي فريقي تشيلسي وواتفورد ضمن الدور الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، يدخل تشيلسي اللقاء طامعآ في الثلاث نقاط ، يحتل المركز الرابع من البريميرليج برصيد 68 نقطة ، فاز منهم 20 مباراة وتعادل 8 مباراة وخَسر 8 لقاءات ، ويحاول واتفورد الحصول اي نقاط لتحسين ترتيبه ومركزه في الدوري فهو يحتل المركز العاشر برصيد 50 نقطة ، فتحقيق الانتصار في هذه المباراة قد يكون صعبآ له.

تنطلق المواجهة بين فريقي تشيلسي وواتفورد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 2 ويعلق علي اللقاء خالد الحدي..

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مشاهدة مباراة تشيلسي وواتفورد مباشر

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