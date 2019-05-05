اونلاين | NOW يلا Manchester United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم 5-5-2019 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW يلا Manchester United مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم 5-5-2019 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتابع سوياً مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون بث مباشر بالجولة السابع والثلاثون بالدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد لدية مباراتين فقط لاغير تحقيق الست نقاط لن تجعل اليونايتد يضمن التواجد بالمربع الذهبي ولكن ستجعلة ينهي الموسم الحالي بصورة جيدة يذكر أن في حالة تحقيق تشيلسي الأنتصار بتلك الجولة علي حساب واتفورد سينهي علي أمال اليونايتد وأرسنال في التواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم.

مانشستر يونايتد يعيش حالة سيئة للغاية حيث أن اليونايتد لم يدوق طعم الأنتصار منذة الثالث عشر من أبريل الماضي عندما حقق انتصاراً بالغ الصعوبة علي حساب وست هام يونايتد علي الرغم من البداية الرائعة للمدرب النرويجي سولشار مع اليونايتد ولكن خروج اليونايتد من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا جعل اللاعبين يصبون بحالة من الإحباط ليؤثر ذلك علي نتائج اليونايتد بالدوري الإنجليزي حيث قد تلقي الهزيمة برباعية نظيفة من إيفرتون وقد تلقي الهزيمة بثنائية نظيفة من السيتي وقد حقق التعادل الإيجابي 1-1 أمام تشيلسي علي الرغم من التقدم في هذا اللقاء في الدقيقة الحادية عشر.

بدأ مانشستر يونايتد لقائة الأخير أمام تشيلسي وذلك بالرسم التكتيكي 4-3-1-2 وقد أعتمد اليونايتد في الجانب الهجومي علي الرباعي خوان ماتا وبوجبا بالإضافة إلي ثنائي الهجومي راشفورد ولوكاكو وكان خط الوسط الدفاعي مكون من بوجبا وأندير هيريرا وماتيتش ولكن كان هناك حرية هجومية للثنائي بوجبا وهيريرا مع تثبيت اللاعب نيمانيا ماتيتش كلاعب وسط دفاعي ليس لدية أدوار هجومية.

اليونايتد يعتمد علي رباعي هجومياليونايتد يعتمد علي رباعي هجومي

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اليونايتد قد نجح في السيطرة الكاملة علي الكرة بينما قد تراجع تشيلسي إلي منتصف ميدانة وذلك في أول عشرة دقائق إلي أن تمكن الإسباني خوان ماتا من إحراز هدف التقدم لليونايتد بالدقيقة الحادية عشر وقد تحول الوضع وذلك بالأستحواذ علي الكرة من جانب تشيلسي بينما قد تراجع مانشستر يونايتد إلي وسط ميدانة من أجل تأمين هدفة مع الأعتماد هجومياً علي سرعات راشفورد والإسباني خوان ماتا.

تراجع اليونايتد لوسط ميدانةتراجع اليونايتد لوسط ميدانة

تراجع اليونايتد الدفاعي نجح في إغلاق المساحات بصورة كاملة علي تشيلسي سواء من الأطراف أو العمق لذلك كان الحل الأفضل هو التسديد من خارج منطقة الجزاء وبالفعل نجح تشيلسي من إدراك التعادل عن طريق تسديد من الدولي الفرنسي أنتونيو روديجر وقد فشل الحارس الإسباني في التصدي لهذة التسديدة لينجح ماركوس الونسو في إدراك هدف التعادل بالدقيقة الثالثة والأربعون من أحداث شوط اللقاء الأول.

الشوط الثاني لم يتفوق فريق علي الأخر حيث قد إنحصرت الكرة في وسط الميدان ولم ينجح الفريقي في تشكيل فعالية هجومية كبيرة علي الرغم من العناصر الهجومية المتواجدة في كلا الفريقين ولكن بالتأكيد رغبة اليونايتد في حصد نقاط اللقاء الثلاثة كان كبيرة وذلك من أجل تقليص الفارق مع تشيلسي لذلك يعتبر التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة تشيلسي.

مواجهة اليوم والتي ستجمع اليونايتد وهيديرسفيلد تاون بالتأكيد ستكون مختلفة عن مواجهة اليونايتد وتشيلسي حيث أن هيديرسفيلد تاون قد ضمن بالفعل الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي حيث أن هيديرسفيلد تاون يحتل مؤخرة الدوري الإنجليزي برصيد أربعة عشر نقطة ويملك الدفاع الأضعف حيث قد أستقبلت شباكة سبعة وسبعون هدف بينما حقق عشرون هدف خلال ستة وثلاثون مواجهة.